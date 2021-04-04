揮別去年新冠疫情的經濟震盪後，全球經濟明顯復甦，去年就已鶴立雞群維持經濟正成長的台灣，更出現近年少見的繁榮現象，隱然走出「悶經濟」。但在經濟榮景下，我們仍可看到一些問題與風險，必須妥善因應與解決，否則經濟好光景可能戛然而止。

泛觀光產業仍未復原

去年上半年，台灣經濟受疫情衝擊呈現低迷狀態，但在成功控制疫情、轉單搶出貨等效應下，下半年經濟就逐步回升，到第4季甚至出口出現兩位數成長，經濟成長率也拉高到超過5%，讓去年全年經濟成長率上調到3.11%。在去年良好的基礎下，今年官方預估的經濟成長率達4.64%，平均國民所得超過3萬美元；與此同時，台股持續熱絡上漲超過1萬6千點，房地產持續走強看漲到政府必須祭出打房措施，以壓抑房價。

台灣經濟能夠有此勁道與表現，受惠於多重因素：最基本當然是去年疫情導致全球經濟衰退超過3%，今年則依照國際貨幣基金的預測，可望有5.5%的高成長率；與台灣關係密切的主要經濟體，美國去年衰退3.5%，今年因拜登政府大手筆的財政政策，預測成長率可達5到6%；大陸去年小幅成長2.3%，今年可望成長8到9%，台灣可望從中受惠。此外，台灣也受惠於中美貿易戰、科技戰，對台灣帶來的投資與出口效益，今年仍可望持續發酵。

但在亮麗的數據與股匯房市榮景下，仍有不少必須正視與擔心的問題。第一個問題是：這波經濟榮景誰受惠了？問問身邊的「庶民」，得到的答案恐怕是：很無感。因為，產業高度的不平衡，讓不同產業之間的榮枯、興衰直如天堂與地獄。感受到經濟榮景，得享經濟成果者，當然以出口，特別是科技產業為主，不論是出口數據（資通訊占超過一半）、投資數據（同樣過半）都是如此；傳產仍在「憔悴」中，吸納最多就業人口的服務業也很低迷，事實上，泛觀光產業相關領域仍未復原。

再者，股匯房市的熱絡上漲，受惠最多者也不會是一般庶民。以《21世紀資本論》而聞名的法國學者皮凱提的研究就指出，越是富有者來自包括房股的「資本利得」比例越高，來自工資、即所謂「死薪水」的比例越低。台灣情況雷同：最富有的前萬分之一家庭，來自股房的所得占總收入接近9成。一般庶民眼看股房飆漲，大部分恐怕是只能「乾瞪眼」而不是享受其利得，購屋者只能當長長久久的屋奴，否則就當個無殼族。

更讓人擔心的是：外資去年賣超台股超過5千億，今年繼續賣超已超過3千億，但台股還是持續上漲，原因是國內資金承接，即一般所謂的「土洋對作」。但這次迥異過去10多年的是：年輕人進場買股。金管會去年底時就表示，觀察到股市投資人年齡層已經開始反轉，新增開戶人數中，40歲以下就占2/3，顯示有更多年輕人加入證券市場投資。坦白說，年輕人投入股市，實在不知是該喜還是該憂，但無疑台股上漲聲中，年輕人是承擔了風險。

亮麗經濟數據掩蓋隱憂

此外，近期的「珍愛藻礁公投」未來可能引發的供電問題，還有各地旱象難解、水庫見底的缺水問題更形嚴重。在台灣對高科技產業，特別是半導體產業的依賴日益加深後，台灣在水電供應方面的問題，已經是一個必須正視與解決的投資障礙了。這次缺水讓竹科廠商再次動員水車，國際知名的財經媒體如彭博、路透、《日經》等紛紛報導台灣缺水，同時秀出科技廠商門口前大排長龍的水車照片；日前彭博研究報告又指台灣電價未來5年恐漲逾25%，影響半導體的成本。經濟部行禮如儀地否認，是實情還是粉飾太平？

因此對國內產業發展的不平衡、所得分配的不均、科技產業發展的瓶頸與限制、股市房市上漲的風險與後遺症等問題，政府與社會都應有所警覺妥善因應，切勿被表面上亮麗的經濟數據掩蓋了隱憂。

至於中美繼續博弈、科技冷戰、重組供應鏈等，以及台灣對大陸出口依賴度升高、兩岸關係風險升高、國際經貿邊緣化問題等，雖然其對國內經濟與產業的影響未必會在今年、甚至2、3年內顯現，但對台灣經濟的長期發展同樣影響重大，政府必須小心因應，才不會讓經濟方好的光景戛然而止。