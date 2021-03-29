廣華-KY（1338）董事會通過去年度財報，去年第四季合併營收20.57億元，稅後淨利1.88億元、EPS達2.24元，創近三年同期獲利新高。

廣華表示，去年第四季整體毛利率26.4％、營業利益率10.42％，主要得意於第四季汽車傳統產業旺季，加上中國大陸新車銷售市場快速回溫，帶動廣華旗下多款汽車內飾件的出貨暢旺，拉升各生產基地的產能稼動率表現，在各項營業成本與費用支出良好的控管下，整體毛利率及獲利表現皆較前（第三）季明顯成長。

廣華去年全年合併營收61.66億元、年減16.99％，營業利益2.56億元、年減56.24％，稅後淨利2.95億元、年減26.43％，EPS為3.51元，低於2019年的4.78元，董事會決議擬配息3.5元，配息金額與前一年度相當，配發率達99.7％，以3月26日收盤價65.8元計，現金殖利率達5.32％。

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