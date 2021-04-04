目前大陸已有36家券商或其上市母公司揭露2020年財報，營收、淨利雙雙增長的券商比比皆是，5家券商歸母淨利突破人民幣（下同）百億元，15家券商營收突破百億元。主流券商中信證券仍穩坐「一哥」寶座，中金、中建投則增長趨勢迅猛，淨利增速均超過70％。

中國基金報報導，資管業務也受益於股市行情大賺，6家券商資管業務收入增速逾50％。其中，廣發證券資管業務收入超過百億元，排名第一，年增速近62％。

2020年股市行情超出市場預期，券商經紀、自營業務賺得「盆滿缽滿」，再加上註冊制改革持續推進，券商投行也分享紅利。此外，還有不少券商積極發展創新業務，部分券商成果頗豐。整體來看，2020年券商行業整體迎來業績豐收。

數據顯示，目前已揭露年報的36家上市券商中，共有5家券商歸母淨利潤規模逾百億元，分別是中信證券、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、廣發證券。而在2019年，歸母淨利潤超過百億元的券商僅有中信證券一家。

(工商 )