金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年2月底，國銀對中小企業放款餘額達7.89兆元，月增達534.64億元，較去年同期346.98億元增加54.08％。累計前2月對中小企業新增放款達844.52億元，較去年同期257.45億元增加達2.28倍。

金管會表示，截至2月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額66.88％、月增0.02個百分點，占民營企業放款餘額68.83％、月減0.01個百分點。中小企業平均逾放比0.34％，持平1月表現。

據銀行局統計，今年前2月對中小企業新增放款較多的前3家國銀，依序為中信銀183.77億元、國泰世華銀150.88億元、台新銀104.36億元。減少較多的前3家銀行，則依序為一銀75.44億元、上海商銀25.99億元、京城銀23.42億元。

金管會在每年3～4月舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2020年分別新增3670億元、3355億元、4599億元、9144億元，分別超標52.92％、24.28％、70.34％、204.83％，去年新增金額及超標率均創歷年新高。

對於今年國銀對中小企業新增放款的目標金額，銀行局副局長林志吉表示，目前仍在和相關單位討論中，預計4月底對外公布。未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(時報資訊)