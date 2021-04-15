裕融(9941)法說會後股價守住5日線，公司首季營收76.28億元，年增3.1%；稅後淨利10.81億元、年增51.6%，每股稅後盈餘3.1元，裕融總經理許國興表示，第一季有好的開始，對今年業績獲利目標達陣有信心。裕融今年配發6.2元股利，其中4.7元為現金股利，而1.5元為股票股利。

裕融的台灣融資事業積極調整產品結構，把握高收益性的中古車、機車、中小企業融資業務，今年起台灣新增資產餘額站穩每月100億元之上，加上大陸汽車金融業務加強管控資產品質策略奏效，大陸事業營業利益率轉正，帶動今年第一季獲利高成長。

中國事業近年受到自主品牌汽車銷量下滑，新車融資業務也同步衰退，加上去年疫情影響、壞帳率提升，導致中國市場去年虧損，不過公司積極強化資產管控，已帶動中國事業目前重返疫情前水準。

至於東南亞市場，裕融先前已率先在菲律賓布局，但是去年受疫情影響，導致業務停擺，且菲律賓上月還有封城影響，不過裕融已經訂好疫情結束後的計畫；而儘管東南亞事業短期內難有效益顯現，但仍會持續進行布局，預期下半年還將在東南亞開設新據點。

裕融亦積極發展汽車周邊服務與綠能事業兩大領域，綠能事業除投入太陽能電廠的建置，累積規模已達30MW(百萬瓦)，也透過子公司裕電能源，布局電動車、電動機車的充電服務市場。

(時報資訊)