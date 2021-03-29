杰力(5299)今日參加櫃買中心業績說明會，去年疫情帶動NB、消費性電子產品出貨暢旺，合併營收、營業利益、稅後淨利、EPS均創史上新高，每股賺9.26元，展望未來，杰力將持續朝向4大區塊領域努力。

杰力2020年第四季營收為5.56億元、季增加8%，單季營業毛利1.91億元、季增加17%，單季淨利為9400萬元、季度成長14%，單季每股獲利2.67元，單季毛利率為34.4%，季增加2.8個百分點，呈現出淡季不淡的好成績，營收、毛利率都為去年高點，主要就是NB、消費性產品出貨暢旺。

杰力2020年全年營收為19.54億元、年增加19%，全年營業毛利6.47億元、年增加17%，全年淨利為3.26億元、年成長16%，全年每股獲利9.26元，創下歷史新高，全年毛利率為32.8%，年減少0.7個百分點，主要是因為大環境疫情衝擊，杰力去年合併營收、營業利益、稅後淨利、EPS均創史上新高。

展望未來，總經理吳嘉連表示，杰力將聚焦四大領域，包括筆記型電腦(高階商用NB+高階GamingNB/PC)、智能家庭(家用智能窗簾/掃地機+手持吸塵器)、雲端伺服器(伺服器方風扇+伺服器電源)、電動機車(高功率電動驅動+倉儲大型引導機+高功率電機驅動)，也看好今年疫情衍生的遠端趨勢商機將延續。

杰力以NB產品線為主軸，近三年來營收穩定都有逾6成多來自筆電，多去年整體NB營收成長19%，消費性產品去年整體因為疫情成長，加上基期低，故相較2019年成長，未來杰力也會持續以泛PC為本，挑戰新的應用。

另外，杰力董事會日前也通過擬配發每股現金股利6.5元，改寫歷年新高記錄。

(時報資訊)