美時（1795）受惠成功執行「亞太區域與外銷市場並重雙軌成長策略」，2020年繳出七大財務指標紛紛創下歷史新高的亮麗成績單。全年營收以107.29億元，首度站上百億規模，並躍升製藥業之冠，EPS也以4.22元，創下歷史新高。

營運大放異彩的美時，去年包括營收、營業毛利、營業利益、營益率、稅後淨利、與每股盈餘等重要財務指標，均攀登有史以來的新高峰。

該公司2020年營收達107.29億元，年增16.9％，首度站上百億規模，更成為台灣營收規模最大的製藥公司。營業毛利達45.97億元，年成長8.2％。稅後淨利為10.30億元，更較前一年度大幅躍升51.8％。

受惠營收規模擴張，營收組合優化，加上過去幾季的組織架構優化專案加強提升營運管理效率，美時去年的營業利益較前年同期強力彈升44.9％，達到16.13億元。營益率達15％，比2019年大幅增加2.9個百分點。

槓桿比率在優異的營運績效持續帶來穩定的現金流入挹注下，2020年淨負債對過去12個月之累積稅前息前營業利益（LTM EBITDA）之比率，首度降至2倍以下，僅有1.95倍，較2019年的2.81倍大幅調降。

美時去年全年的每股稅後純益達到4.22元，年增躍升54％，改寫歷史新猷。

(工商 )