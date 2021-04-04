台鐵太魯閣號2日因撞上合約廠商「義祥工業社」滑下邊坡的工程車，造成51死、百餘人受傷。據《中天新聞》報導，包商負責人李義祥過去幾年不但拿了政府高達2億元的19個工程標案，還曾因承包工程造假照片及施工日誌被判刑6個月，今天更被爆出2018年他曾擔任民進黨花蓮縣黨代表。

民進黨發言人顏若芳3日深夜回應，經花蓮縣黨部了解，李義祥曾於2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年早已屆滿，去年5月卸任，目前也因未繳黨費停權中，因此他並非民進黨現任花蓮縣黨代表。

李義祥另於2015年間承包花蓮縣政府工程時，使用「小畫家」變造工程記錄照片，今年2月才遭花蓮高分院依偽造文書判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

不過仍然有網友護航發文表示，「不然你要投國民黨？」、「4%都不怕報應的，繼續操作，加油」、「大包小包到底跟黨證什麼關係」、「就不要最後說此李非彼李」、「噓操作」、「打包商打得快又準」、「早上的柯粉：林佳龍下台！不要把責任推給包商！晚上的柯粉：包商有黨證，DPP負責」、「民進黨讓台股一直創歷史新高。有看到你們出來感激嗎？」、「2年前的黨代表並不能代表黨」、「相信政府相信黨，要團結不要仇恨」。

這些護航文讓網友氣炸，痛批「原來有黨證」、「台灣價值」、「上次推給火車司機，這次該想想要推給誰了」、「綠色是原諒的顏色」、「很意外嗎」、「有黨靠，好安心」、「次元刀準備拿出來」、「社維法準備中」！

(中時新聞網)