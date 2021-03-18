中南部面臨56年來最大旱災，北部翡翠水庫的蓄水率卻始終保持在8成以上，一則放水簡訊更是惹火綠營議員與南部民眾，挨批不知民間疾苦，對此不少網友則反嗆：「水滿出來不能放？」、「北部人做事還要看南部人臉色哦」、「是誰不蓋美濃水庫的」。

翡翠水庫17日早上10點半，突然發出放水警戒的簡訊，呼籲北勢溪、新店溪民眾遠離河床，事後管理局證實僅是廣播測試，並非真的放水。但此舉惹怒不少鄉民：「真的是羞辱南部人」、「現在水很珍貴，不要隨便洩好嗎」、「南部偏鄉都要哭了」、「寧願放水也不南送救濟」，其中民進黨台北市議員簡舒培更是高分貝怒嗆北市府，表示南部正面臨旱災，翡翠水庫此時發出測試簡訊，大酸台北市果然是「天龍國」，根本不知民間疾苦。

但許多網友不滿，紛紛反擊：「水滿出來不能放？」、「為何北部做事還要看南部臉色」、「南部沒水要怪北部？」、「鑿井不是很厲害嗎」、「不會趁現在清淤嗎」、「照規定辦事也被罵，會不會太玻璃心」、「南部人現在應該怪當初反對蓋美濃水庫的人」、「去查一下是誰反對美濃水庫的」、「當初反水庫，現在要跑到溪邊洗澡」。

高雄美濃地區已久旱不雨，水井枯竭，其中吉洋等4里無水可用，里民只得提水度日，甚至到溪邊盥洗，上廁所也只能去蚊蟲肆虐的香蕉園解決，生活品質嚴重受影響，不滿身為六都居民，竟然必須過著河中盥洗與洗滌衣物的生活。

民國90年代，中央政府認為高屏地區現有水資源供給將不敷中長程所需，加上地下水已超抽，意欲興建美濃水庫，但遭當地居民以破壞生態、離村太近為由強烈反對，導致計畫擱置，儘管前總統馬英九任內試圖2度重啟計畫，但依舊無疾而終，2015年蔡英文競選時，也表明勝選後任內不會興建美濃水庫。而根據資料顯示，美濃水庫若興建，蓄水量可達3億2800萬立方公尺，供水面積達4300平方公里，供水人口684萬，年發電量也可達1億4500萬度。

(中時新聞網)