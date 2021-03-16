被問AZ停打莊人祥嗆一句 今召開例行記者會｜2021.3.16

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上被追問AZ疫苗目前實施緩打的國家有哪些，竟回說「你們自己查就好啦！我為什麼要告訴你。」除了被台北市議員游淑慧批說有傲嬌病，網路上也掀起討論，不少人直呼這個回答太傲慢了。對此，莊人祥今在記者會上道歉，表示那天的狀況是一時鬼打牆。

我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

今（16日）在記者會上莊人祥被問及「嗆記者為什麼要告訴你」一事，莊人祥則解釋說，那天的狀況就是一時鬼打牆，我可以再說明，抱歉。另有媒體追問是否因為疫苗壓力太大所致，他則回應，自己身心狀況良好，謝謝關心。

莊人祥15日在記者會上被媒體追問「目前有哪些國家緩打AZ疫苗？」他先是說，目前知道暫停施打的國家，大部分都是為了預防措施，不一定有確定說血栓和疫苗有關，另又說道「我是有追蹤啦！但是這個你們自己查就好啦，我為什麼要告訴你。」引發各界討論。

台北市議員游淑慧見狀在臉書批評「有傲嬌病啊，這些人。」臉書粉專比特王PO出記者會的片段後，也引起網友討論，不少人認為這個回答實在是太傲慢了，「所以人民不用知道？死了人也不會知道？」

(中時新聞網)