直播》AZ開打7小時 陳時中說明全台最新情況

AZ疫苗今日開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今早陪同行政院長蘇貞昌帶頭接種，預計5月17日，意即間隔8周後接種第2劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前為止已經有35家醫院的院長完成第1劑疫苗的接種，他自己打完疫苗覺得還好，只是背有點痠。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，上周EMA的結論是接種疫苗的益處大於風險，所有疫苗都有不良事件，但是都是非常輕微的，比例也在可接受範圍內，比較擔心的是嚴重不良事件的反應，之前羅一鈞副署長和莊人祥發言人都報告過國外的情況，這次大家關心血栓時間，歐盟也認定不會增加風險，也沒有特定疫苗有特別相關。

張上淳表示，最後還有一點保留的是，歐盟專家小組不能完全排除是否和罕見的血栓合併血小板低下的出血狀況，對於這樣的不良事件有無相關，還需要繼續蒐集證據，在非常稀少的情況下，歐盟上週接種2000萬劑以上AZ疫苗，但是只有18個案例，需要持續觀察檢測，了解有無相關。整體來說，歐盟和WHO都認為AZ疫苗還是可以繼續施打。

指揮官陳時中表示，打疫苗還是利大於弊，2009年H1N1的疫情，當時也是把希望放在疫苗上，台灣準備了1500萬劑，打了550萬劑左右，當時在法國也購買力很多疫苗，本身他們也有製造，但是疫苗接種早期有一事出現GBS，大家很緊張，接種率降位7.8%，導致法國有300多人死亡。我們的接種率25%，全球第5，傷害較小，49人染疫死亡，疫苗有一定的風險在，但是沒有打的風險、傷害比較高。

發言人莊人祥表示，對疫苗成分嚴重過敏反應史，例如對賦形劑過敏，或是這次打了發生過嚴重過敏反應，下次就不建議接種。另外接種時若在發燒，或是重病、住院也要先等病情穩定，有關歐洲接種後發生的瀰漫性血管內凝血、大腦靜脈竇栓塞的部分，還需要再釐清，因此使用荷爾蒙治療者不建議接種。免疫功能低下，正在接受抑制劑治療者，疫苗的保護力較弱，也會先讓接種者知道。

莊人祥表示，若是孕婦，在醫院內照顧疑似病例，可以經評估是否接種。為了避免發生嚴重過敏，接種後必須在現場休息半小時，經過觀察，沒事再離開。有凝血功能異常者，打完後藥特別加壓2分鐘。一般疫苗接種後，可能會有紅腫熱痛、疲倦等，不過都屬於輕微的反應，數天內就會消失，發燒也一般在2天內就會緩解，若是超過2天的發燒，或是嚴重過敏反應、紅疹、氣喘、心跳加速等就需要儘速就醫。

(中時新聞網)