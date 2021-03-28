原本被教練團看好有望擠進味全龍隊先發輪值的郭郁政，卻在開季時出現手肘受傷的情況，讓教練團十分頭痛，今天賽前總教練葉君璋透露，郭郁政下周二要去照MRI，目前應該是有些傷勢的情況。

郭郁政去年底去服兵役，今年1月20日退伍，但因軍中作息太正常，從96公斤一口氣少了10公斤，但他在熱身賽時表現不俗，本可能有望加入先發輪值陣容，但卻發生受傷情況，也讓葉總嘆：「我們目前還沒有一個當兵回來是沒事的。」

葉君璋透露，郭郁政將在下周二到醫院檢查，將照MRI確認手傷情況，除了這次的郭郁政，去年5月中旬後就因當兵未出賽的莊玉彬同樣也有出現受傷情況。他認為，4個月沒能正常維持訓練隊投手影響很大，退伍回來的投手幾乎都有這樣的問題。

葉總說：「除了之前的黃東淯剛回來時投球動作怪怪的，沒讓他和球隊一起訓練，反而沒事，你可能看起來健康，但正常訓練後卻出問題，這可能是我們之後需要再去做修正的地方，對剛當兵回來的投手會特別小心。」

(中時 )