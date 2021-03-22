台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，今（22）日起全台醫護開放接種，行政院長蘇貞昌一早就赴台大打全台第一針，陪同的衛福部長陳時中也一併施打。不過打疫苗過程卻不開放拍攝，引起各界熱議。根據一份最新民調顯示，有超過7成網友認為蘇揆應公開施打疫苗時的即時畫面，而蘇揆帶頭施打，是否會讓民眾放心接種，有超過4成網友認為不會。

入口網站《YAHOO》以「你認為蘇貞昌打疫苗的畫面該不該即時公開？」為題，進行網路投票，投票時間為3月22日至27日，截至22日晚間9點10分，已有3萬多名網友參與投票，結果顯示，認為一定要公開的網友有49%，認為應該要公開23%，認為應該別公開的網友有7.3%，認為一定別公開的網友則有5%，另外有15.7%網友沒表達明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於蘇貞昌帶頭打第一針是否會讓大家更安心去接種疫苗，有11.8%網友表示一定會，22.2%網友認為應該會，26.6%網友表示應該不會，23.6%網友表示一定不會，另外有15.8%網友則沒有表達明確意見。

至於醫護人員施打疫苗後，輪到一般民眾施打時，是否會去施打的部分，表示一定會的網友有6.4%，應該會的網友有22.5%，應該不會的網友則有31.3%，一定不會的網友有22.7%，另外有17.1%網友則沒有表示明確意見。

此外，蘇貞昌今天在臉書上貼文公開注射畫面，表示所有進口的疫苗都經過政府檢驗，政府也會審慎觀察所有接種人員的健康狀態。

(中時新聞網)