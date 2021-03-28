行政院長蘇貞昌日前答詢時，向立委徐志榮打包票，稱現在苗栗水庫沒支援新竹，苗栗縣民眾PO文打臉，引來下方網友留言附和。（翻攝民眾臉書）

永和山水庫供應新竹行政區周邊村里，分別是新竹市香山區南港里、中隘里以及新竹縣寶山鄉寶斗村。 (圖取自/googlemap)

苗栗縣有5座水庫，但竹南、頭份卻被納入首波分區供水名單，引發許多在地鄉親不滿，行政院長蘇貞昌日前答詢時，向立委徐志榮打包票，稱現在苗栗水庫沒支援新竹，「不會騙你，真的假不了」的說法在網路發酵，苗栗縣民眾昨（27）晚在個人臉書貼出自來水公司公告打臉，怒批蘇揆「別一直騙！」。

立委徐志榮26日在立院質詢，問行政院長蘇貞昌苗栗限水問題，質疑苗栗縣有5座水庫供水給外縣市，現在缺水卻是第一批限水，是把苗栗當三等縣。蘇貞昌答詢時，除了強調不會虧待苗栗，也向徐志榮打包票，現在苗栗水庫沒支援新竹。

蘇貞昌這番言論在網路發酵，苗栗縣有民眾昨晚在個人臉書PO出，台灣自來水公司第三管理處公告，直批中央長官是不懂，還是亂亂講，公告內容說明「苗栗永和山水庫有供新竹市鐵路以西及科學園區之用」，批評蘇貞昌「別一直騙」。此文引來下方網友留言附和「睜眼說瞎話習慣了！」、「神明都在騙了！只是小小的老百姓隨便呼嚨一下~」。

台灣自來水公司第三管理處副處長謝東穎今日澄清，行政區與自來水供水區周界畫分不完全相同，目前永和山水庫有供應到新竹行政區2里1村，每日約500噸用水，而官網簡介說明有供應到科學園區，指的是「竹南科學園區」，不是新竹科學園區。

謝東穎進一步說明，永和山水庫供應新竹行政區周邊村里，分別是新竹市香山區南港里、中隘里以及新竹縣寶山鄉寶斗村，雖然這2里1村是屬於新竹行政區，但供水區是畫分在永和山水庫，而這些村里也在首批分區供水的名單內。

(中時 )