明德水庫營運51年來首度獲軍方進駐支援清淤工作，30日辦理動土典禮正式開供，增加水庫蓄水量。（何冠嫻攝）

明德水庫營運51年來首度獲軍方進駐支援清淤工作，30日辦理動土典禮正式開供，增加水庫蓄水量。（何冠嫻攝）

苗栗縣水情嚴峻，明德水庫蓄水量持續降低，農田水利署、經濟部水利署第二河川局及國軍把握時機，執行清淤工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣明德水庫1970年竣工迄今，作為地方調節洪流、灌溉、公共給水與民生用水、觀光重要水庫，今年面臨乾旱衝擊，蓄水量僅剩10％，農田水利數苗栗管理處把握清淤時機，並且首度獲得陸軍第六軍團指揮部協助，另有第二河川局共同投入清淤工作，將清除33萬立方公尺淤土，為近期明德水庫最大清淤量。

明德水庫營運51年來，首次有國軍進駐支援清淤工作，30日在水庫北岸舉行動土典禮，陸軍六軍團參謀長劉暐欣、農委會農田水利署署長蔡昇甫、苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮等人持鏟動土，正式開工清淤，增加水庫蓄水量。

蔡昇甫表示，明德水庫集水區原設計總容量1770萬立方公尺，有效庫容1640萬立方公尺，但營運迄今累積淤沙，有效庫容剩1217萬立方公尺，淤積量達420萬立方公尺，將透過農田水利署、經濟部水利署第二河川局及國軍，清除淤土增加33萬立方公尺蓄水量，其中國軍更是攬下最困難的下游清淤工程，感謝國軍支援「每挖1方的土，未來就多蓄1方的水」。

劉暐欣指出，為配合農田水利署提升水庫容量，採裝備集中、統一運用、移駐工區的方式，支援協助明德水庫的清淤工作，展現國軍苦民所苦及守護、愛護民眾的精神。

苗栗管理處已2月發包清淤工程清除13萬立方公尺，第二河川局也一併加入清10萬立方公尺淤土，陸軍第六軍團指揮部53工兵群約115名國軍也加入擴大清淤工作，派出挖土機、推土機、裝土機、鏟裝機、傾卸卡車、中戰車、輕戰車、小貨卡、救護車及照明尾車等各式機具，將清出10萬立方公尺，預計支援至6月底。

(中時 )