台鐵408車次太魯閣號，在4月2日於花蓮清水隧道發生出軌事故，引發各界關心，並紛紛表達欲盡一己之力，全家便利商店將協助衛福部受理各界捐款，預計自4月5日零時至4月30日23:59為止，將啟動FamiPort「太魯閣號事故捐」代收捐款，提供民眾服務。

全家表示，在衛福部聯繫後已於昨晚完成系統設定，4月5日凌晨起，民眾即可透過全台3800間全家店舖進行捐款，協助民眾一同關懷0402花蓮太魯閣號事故。

FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款，便利民眾發揮愛心。此筆捐款專戶帳號為270750(中央銀行國庫局)，後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶，0402臺鐵太魯閣號事故案(衛生福利部)，如有捐款事項確認，可致電衛福部服務電話：02-85906626。

「太魯閣號事故捐」小額捐款代收，預計自4月5日零時至4月30日23:59為止，全家將於「太魯閣號事故捐」結束後於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾。

全家「太魯閣號事故捐」小額捐款，代收預計自4月5日零時至4月30日2359為止。（全家提供）

全家FamiPort捐款操作步驟：

FamiPort多媒體機首頁下方選擇「太魯閣號事故捐」； 或FamiPort多媒體機首頁→「服務/公益」→「愛心公益」→「愛心捐款」 →選擇「太魯閣號事故捐」

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(中時 )