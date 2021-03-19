國民黨主席江啟臣昨說「民進黨蓋核四，國民黨封核四」，行政院長蘇貞昌今天表示，當年朝小野大，國民黨硬逼民進黨政府編預算續建，國民黨竟倒果為因。江啟臣對次回擊，請蘇揆去問保生大帝，什麼是因，什麼是果，更想知道的是，民進黨是否願意由人民公投決定核四的去留。

蔡英文總統昨表示，「民進黨一直主張停建核四，國民黨卻一直重啟核四」，國民黨主席江啟臣隨即直指，這是「總統級錯誤訊息」，並舉2006年、2014年媒體報導，強調是「民進黨蓋核四，國民黨封核四」。

行政院長蘇貞昌今天說明，當年是朝小野大，國民黨硬是逼民進黨政府編預算繼續興建，國民黨竟倒果為因說是民進黨自己要編預算，完全不顧歷史事實，國民黨主席的講法很不負責任。

對此，江啟臣下午結束和藍委的餐敘後，受訪時不解地說，什麼是因，什麼是果，請蘇貞昌去問保生大帝，現在大家更想知道，民進黨是否願意由人民公投決定核四的去留，只要回答這個問題就好，不用扯到因果，要扯因果就去問保生大帝。

被問到今天餐敘是否是黨團內「透明新連線派」與「少康幫」大和解，江啟臣說，應該是大團結，本來就沒有什麼和不和解的問題，大家春節期間吃春酒，聯絡感情，彼此都希望國民黨能夠在明年2022有好的成績，2024能重返執政，這是現在國民黨內團結的最大共識。

(中時 )