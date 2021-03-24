空軍2架F-5E戰機發生疑似空中擦撞意外，造成飛行員羅尚樺中尉殉職，另一名飛官潘穎諄失蹤。國民黨主席江啟臣今天向國防部喊話，要求其正視國軍的飛行安全，儘速查明事發原因，避免憾事一再發生，也呼籲中共當局節制，停止不必要的軍事活動，避免擦槍走火。他強調，兩岸執政黨更應該以對話代替喊話，用溝通降低軍事對峙的風險。

江啟臣也要求國防部應思考，新式教練機全面交機、替換現有F5-E戰鬥機之前，應該加強維修保養，加速升級彈射椅，不但要確保國軍飛行戰力，更要確保飛官安全。

去年10月29日，台東志航基地飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機墜海殉職，不到5個月，F-5E戰機再度失事，政院昨說，國防部已核定7.8億元經費，要更換戰機彈射椅。

對此，國民黨主席江啟臣下午在中常會上表示，藉由常會，他代表國民黨向不幸殉職的羅尚樺中尉家屬表示哀悼，希望大家一齊祈福，期待潘穎諄上尉的搜救行動，儘速有令人振奮的好消息傳出。

江啟臣強調，飛行員的訓練非常不容易，每一位軍官都是國家的重要資產，守護國家安全的英雄，更是一個家庭的支柱。看到因為飛官失事而破碎的家庭，令人萬分不捨。然而，他相信，中華民國的空軍愈挫愈勇，不會被困難的任務擊倒，反而會鼓舞更多年輕朋友投身保衛家園的行列。

江啟臣也說，這一兩年來，台海在美國與中國大陸對峙的情勢升高影響下，中共軍機持續襲擾台灣周邊空域，讓兩岸相互仇視氣氛升高，讓曾經為兩岸和平奔走的朋友心如刀割。

因此，江啟臣除了呼籲國防部，應正視國軍的飛行安全，儘速查明事發原因，避免憾事一再發生，也呼籲中共當局節制，停止不必要的軍事活動，避免擦槍走火；兩岸執政黨更應該以對話代替喊話，用溝通降低軍事對峙的風險。

(中時 )