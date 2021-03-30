「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，今晚由北市議長陳錦祥作東，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，以及國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍也先後到場，評估參選黨魁的國民黨智庫副董事長連勝文也與會。席間江、連除了兩度接受柯文哲舉杯敬酒，連也入座江身邊，兩人頗有互動。

今晚的餐會，柯文哲、江啟臣及李乾龍準時到場，後到的連勝文後到，都坐主桌，連被安排坐江的右側，江左側則是李乾龍，在李撮合下，江連李三人頻頻交頭接耳，似未受到黨魁改選之爭的影響；日前與連勝文為了悠遊卡董座人事而互嗆的柯文哲，兩度與連對上眼後，主動舉杯向連、江敬酒。

國民黨智庫副董事長連勝文（左）30日出席「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，席間巧遇國民黨主席江啟臣（右），兩人握手致意。（鄧博仁攝）

江啟臣受訪說，他連勝文是好兄弟，一起參加晚宴沒什麼好尷尬，晚宴中正常互動，大家不用過度聯想。因江、柯文哲較早到場，兩人有無對話？江說，就只有敬酒。

對於與江啟臣同台是否尷尬？聊什麼？連勝文則說不會尷尬，他告訴江台中山區有某支球隊有很感人的事，希望江能去鼓勵小朋友。

日前連勝文（左1）諷柯文哲年紀已不小，30日出席「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，席間巧遇台北市長柯文哲（右1），兩人互動相當的冷落。（鄧博仁攝）

至於兩度與柯文哲敬酒是否尷尬？連勝文說，眼神瞄到就敬一下囉！做客人禮貌就是這樣，公共議題歸公共議題，做客人就做客人該做的事情，他較晚到場，肚子又餓，加上自己是客人，就做客人該做的事情，與現場朋友寒暄，沒與柯文哲講什麼話。

柯文哲則說，不知道連勝文也會來。至於會不會尷尬？柯回「不會啦！」至於誰先敬酒？柯文哲說，他不曉得，反正...哎呦，隨即快步離開。

(中時 )