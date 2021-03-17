全台水情拉警報，政府推動海水淡化廠、汙水處理廠等措施因應。前內政部長、台大土木系教授李鴻源今天表示，如今不能再談開源，而是要談節流，他不認同建置海淡廠，因環境代價過高，且需要時間才能奏效，相對地，汙水處理廠的成本較低，他建議政府須兼顧胡蘿蔔與棒子，若有人願意投資蓋汙水處理廠，也要要求大企業使用一定比例的回收水。

國民黨中常會今天邀請前內政部長、台大土木系教授李鴻源前來專題演講，主題是「如何讓政府變聰明-水資源篇」。李鴻源表示，全球暖化日益嚴重，他預言2050年氣候難民將達到1億人，其中包含很多台灣人，而氣候變遷是人類有史以來最大危機也是最大商機，旱象發生的頻率會愈來愈頻繁。

「不能再談開源，要談節流」，李鴻源強調，台灣是多雨的缺水國，降雨量是世界平均值的2.6倍，由於水價是全世界第四低，水遭浪費的情形也很嚴重，因此自來水公司永遠在賠錢，無法汰換管線，導致漏水嚴重，一年漏掉2座翡翠水庫的蓄水量。

李鴻源認為，台灣的農業用水比例偏高，應認真思考從七成降至五成，而相較興建水庫、海淡廠，建置汙水回收場的成本便宜太多，他指出，海淡廠將對環境造成嚴重汙染，需徵收土地且環評不一定過關，而且今天開始蓋要5年後才有辦法做到，又需要用電。

此外，李鴻源提到，目前遇到水旱，8月面臨缺電，10月中部有PM2.5空污問題，中火是全世界碳足跡最高的電，產商用台電的電，碳足跡就會轉嫁到商品上，蔡政府躁進的廢核政策將捉襟見肘，很快就會面臨問題。

國民黨主席江啟臣聽完李鴻源的精闢演講後，他說，拜登政府上台後大力減碳2050「零碳排放」目標，國際上通力合作減碳，勢必對我國帶來很多壓力，缺電、缺水不分藍綠，極端氣候無分國界，也沒有政治意識型態的分別，14個執政縣市政府不只在野也要在行，應提出具體可行的政策措施。

(中時 )