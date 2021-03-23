興櫃遊戲股碩辣椒（6736）宣布將與日本Sparkleling攜手聯合開發全新IP美少女手遊《UNTITLED MAGICAL GIRL》（名稱暫定），預計於2021年第二季先行推出IP動畫，2022年完成遊戲開發。碩辣椒更宣布，該遊戲也將邀請知名策略頁遊《FLOWER KNIGHT GIRL（台譯：美少女花騎士）》製作人「花澤雄太」監製統籌。故事劇情方面，也邀請到日本相當具代表性的腳本創作家「ISHII JIRO」擔當，期望能在遊戲推出後寫下好成績。

日本Sparkleling由一群對動漫產業高度熱忱的資深遊戲人創立，團隊集結多位遊戲開發製作人，目前主要以打造獨創IP為主，未來將以此發展為基礎，跨足遊戲、動漫、影視等多面向業務。

碩辣椒自年成立以來，以手遊創新研發為主，先前取得日本光榮特庫摩授權而自研發的動作手遊《真．三國無雙 斬》表現亮眼，更於2017年與2019年推出全球版、日本版。今年也將偕同中國遊戲大廠暢遊搶攻市場。

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