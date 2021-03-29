清明連假想當文青，卻不知道該去哪裡嗎？台灣設計學院攜手justfont團隊於台灣設計館展出字型教育設計展《怎辦！字型怪怪的》，除說明字體歷史、風格與用處外，利用大型投影與民眾互動、並邀請知名YouTuber壹加壹、蔡哥等人獻聲，利用聽覺輔助視覺，傳達字體風格，加深字體對於視覺感官上的效果，另外還有造字實驗室，透過手繪學習單的方式，使民眾更加認識字型設計的創作過程，盼能提升大眾對於字型的重視與理解，同時本次展覽還邀請日本兩個字型公司Morisawa(森澤)、Type Project帶來日本的字型應用範例，讓觀展民眾一同思考，字型之於台灣社會的更多可能性。
而喜愛觀賞畫作的朋友，則可參考多納藝術與凱基銀行合作，即日起至4月23日止，分別於中山分行、天母分行、敦南分行展出《出入古今：盧昉精選展》、《與你同片星空下：黃士綸個展》、《轉喻之詩：游幸姍個展》，為民眾帶來不同的美學洗禮。
(中時 )
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