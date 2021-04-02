苗栗縣警局刑事警察大隊3月29日在頭份市區查緝毒品交易，並拘提林姓主嫌查獲一級毒品海洛英及二級毒品安非他命。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局刑事警察大隊日前接獲線報，頭份市區有毒品交易案立即前往查緝，就在劉、徐2名男子在車上交易毒品時，蜂擁而上將嫌犯拖下車，街頭上演激烈逮捕場面，引來附近民眾圍觀，刑大今（2）日指出，此案除了查獲劉、徐2名現行犯，也向上查獲林姓藥頭，搜出海洛英、安非他命等毒品，訊後3人均依法送辦。

頭份市區街頭3月29日下午，上演警察抓毒販的驚險場面，引來民眾關注，刑大偵3隊指出，當日警方接獲線報頭份地區有毒品交易，立即召集同仁前往查緝，警方低調跟隨可疑人車，在頭份市信東路與忠孝一街路口，見徐姓男子下車上另輛劉姓男子的車輛，於車輛交易毒品，立即上前逮人。

刑警在街頭攔截車輛，並將車上劉、徐姓嫌犯拖下車，但2名嫌犯身形魁武，目測身高約有180公分、體重90多公斤，警方3人壓制1人時，2名嫌犯還嗆警「憑什麼查我、要請律師來、不可以這樣搜」，但警方立即表明他們是現行犯，並在現場查扣安非他命35公克。

劉、徐遭逮後供出林姓主嫌，警方隨後前往林姓主嫌家中，拘提林嫌並查獲一級毒品海洛英1.5公克、二級毒品安非他命0.51公克，警方表示3人均有毒品前科，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送苗栗地檢署偵辦。

由於此案逮捕過程，因交通壅塞引起市民關注，刑大偵3隊隊長劉佳昇今日指出，當時是為了避免查緝過程身分暴露，現場並未調派制服員警協助，同仁也未穿著刑警背心，蜂擁而上執行逮捕後，有表明警察身分並出示證件，民眾以為有人在鬥毆而圍觀，警方有向現場民眾解釋是在執行案件偵辦。

(中時 )