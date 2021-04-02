對於今（2）日台鐵發生重大意外事故，中國大陸國台辦及海峽會在下午立即分別表達慰問，而陸委會也表達感謝之意。前海基會董事長洪奇昌指出，相信這是跨越隔閡共同合作克服難關的時刻！

中國大陸國台辦及海峽會在4/2下午立即分別表達慰問。國台辦發言人馬曉光表示，大陸有關方面高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。而陸委會也立即回應，對於中國大陸各界對今日臺鐵北迴線重大意外事故的慰問與關懷表達感謝之意。

兩岸官方基於人道普世價值而出現的善意與溫暖的對話，我們應與以肯定與重視。並且期待兩岸之間能夠以人道關懷為立足點，開展相關互助合作，舉凡災難防救、公共衛生與醫療等議題都是可以嘗試的議題。

洪奇昌認為，對於在本起意外事件中的傷亡乘客致上關懷與慰問是基本的人道精神。並指出：

1.台鐵北迴線重大意外造成台鐵40年來最嚴重的傷亡，相關救災、釐清事故原因與究責考驗政府的應變與治理能力。

2.面對重大意外事故或天災，人性都能同情共感，在災難與憾事之前、我們相信這也是跨越隔閡共同合作克服難關的時刻。我長期鼓勵兩岸間人道交流與合作，而相關的交流合作都是從一念善意開啟。

(中時新聞網)