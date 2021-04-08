對於地方政府批評中央政府忽視東部交通建設、投入資源不足一事，國發會8日強調，行政院非常重視改善東部交通，近年來，除前瞻基礎建設特別預算外，亦分年編列公共建設預算相繼投入東部鐵、公路各項公共建設計畫不遺餘力，近十年來已累積投入超過二千億元，東部鐵、公路交通已獲大幅改善。

國發會指出，宜花東地區地形狹長，受中央山脈與海岸山脈阻隔，致交通發展常遭遇瓶頸，人口也多沿臺9線與花東線鐵路形成聚落，近年來更成為國內最重要的觀光景點，交通需求強烈。中央政府為求區域均衡發展，對於東部地區鐵公路軸線與其他縣市之連結，有完整規劃方向，並持續挹注高額的經費推動相關交通建設。

國發會說明，在鐵路方面，先前投入254.29億元進行「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」、投入276.13億元「南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程計畫」，已分別於103年6月及109年12月通車啟用。為持續強化東部交通，近日行政院並核定「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，後續將立即投入456.27億元執行花東鐵路全線雙軌化。花東鐵路雙軌化後，列車調度彈性增加，座位及班次亦將會大幅增加。另亦規劃有「宜蘭線小曲率半徑改善」及「宜蘭鐵路高架化計畫」等，約120億元及252億元。

在公路方面，國發會舉例，像是「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」投入551.73億元、「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」投入227.49億元、「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」投入94.7億元、「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫（臺東段）」投入142.0億元、「台9線蘇花公路安全提升計畫（東澳-南澳段及和平-崇德段可行性研究）」投入359億元等。

國發會進一步指出，前述近十年政府已挹注或即將挹注於宜花東的建設經費，合計高達2,700億元以上，近五年已投入與即將挹注之經費亦高達2,300億元以上，未來各項工程完成後，將可建構東部可靠、安全的交通運輸服務，並且可充分擴充運能，讓東部地區與全國國土的連結更為迅速便利，達到加速東部的國土與交通發展的目的，此外，可進一步均衡臺灣東西部發展。

(工商 )