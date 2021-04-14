應美國總統拜登要求，美國前參議員陶德將率團訪問台灣，是拜登上任後訪台首發團，在台期間將與蔡英文總統會面。國台辦發言人馬曉光說，陸方反對任何形式的台美之間的官方交往，呼籲美方不要再向台獨勢力發出錯誤信號。

馬曉光今天在國台辦例行記者會上被台灣媒體問及此，他指出，第一，美國人首先要搞清楚是非曲直，當前台海局勢覆雜嚴峻，根源和責任都在於民進黨。

馬曉光說，其次，大陸反對任何形式的台美之間的官方交往，美方在台灣問題上對中國是有承諾的，「希望他們嚴肅、認真地履行承諾，不要再向台獨勢力發出錯誤信號」。

美國彭博社繼續追問，「您剛才提到，大陸反對任何形式的台美之間官方交往。但台美都表示，美國前參議員陶德訪台是非官方訪問」，對此有何評論？

馬曉光說，所謂官方和非官方，只不過是他們「騙人」的幌子，大陸堅決反對美國與台灣以任何藉口、進行任何形式的官方往來，台美之間的任何接觸改變不了台灣是中國一部分的事實。

(旺報 )