緬甸軍方鎮壓反政變示威民眾至今已殺害超過520人，日前更一天就奪走141 條命，加上邊境地區爆發的軍民衝突事件，行動主義者因此舉行燭光守夜儀式，悼念逝去的生命。

路透社引述緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）資料指出，緬甸軍方2月1日發動政變以來，至少521名平民遇害，本月27日軍人節當天全國遇害人數更高達141人，堪稱最血腥的一天。

媒體報導和社群網路張貼的照片顯示，昨天全國多個城市仍有數千人走上街頭。據緬甸援助政治犯協會表示，相關活動釀另外8人喪生。

報體報導指出，緬甸民眾昨晚無懼宵禁，徹夜舉行燭光抗議行動，並於今天一大早組織了至少一場的遊行活動。

緬甸軍方2月1日推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，拘押翁山蘇姬等政府官員，恢復軍事統治，破壞了過去10年的民主進程。

緬甸軍方也與邊境地區少數民族爆發衝突，難民紛紛逃往鄰國。

掌控緬甸東南部的武裝少數民族「克倫民族聯盟」（Karen National Union）昨天表示，他們準備面對政府大規模攻勢。

克倫民族聯盟呼籲國際社會，尤其是與緬甸接壤的泰國，協助克倫族人逃離「猛攻」，並呼籲各國與緬甸軍政府斷絕關係，以阻止其對平民施暴。

此外，克欽新聞團（Kachin News Group）表示，盤據緬甸北部的叛軍組織「克欽獨立軍」（Kachin Independent Army）今天凌晨3時攻擊克欽邦一所警察局。

克欽新聞團報導，當地平民今天清晨也在克欽邦孟拱鎮（Moegaung）發動遊行。

警方與軍政府發言人並未回應記者尋求置評的要求。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100331

(中央社)