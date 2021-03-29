今年「車城洋蔥文化節」將擴大舉辦，除全鄉總動員踩街外，還與青農合作推出一日農夫體驗，且名字同音「ㄧㄤˊ」或「ㄘㄨㄥ」即可免費參加。（謝佳潾攝）

今年「車城洋蔥文化節」將擴大舉辦，除全鄉總動員踩街外，還與青農合作推出一日農夫體驗，且名字同音「ㄧㄤˊ」或「ㄘㄨㄥ」即可免費參加。（謝佳潾攝）

隨著恆春半島進入洋蔥採收期，「車城洋蔥文化節」也來到第2年，而因搭上清明4天連假及姓名行銷熱潮，公所將擴大舉辦，除全鄉總動員踩街外，還與青農合作推出一日農夫體驗，且名字同音「ㄧㄤˊ」或「ㄘㄨㄥ」即可免費參加。

車城鄉公所指出，2021車城洋蔥文化節將於4月2、3日在福安宮登場，而活動序幕是由、與屏東縣青農聯誼會車城地區分會合作的「一日農夫」體驗活動揭開，將推出下田採洋蔥、涼拌洋蔥教學及紅土鴨蛋DIY等三合一組合遊程，帶入近年興起的食農教育概念，讓遊客親身了解蔥農的辛勞及洋蔥美食的魅力。

此外，也搭上時下話題熱潮，報名者只要名字音同「ㄧㄤˊ」或「ㄘㄨㄥ」，即可免費參加活動，不過免費遊程有限，僅限前100名。同時因應兒童節的來臨，活動現場也將設置兒童遊樂園讓小朋友也能玩得盡興。

而連2天下午1點起，福安宮周邊也將設立特色市集，除有農特產品外，還有在地美食小吃，至於2日下午3點還將舉辦車城鄉首次踩街活動，預計有逾500名鄉親粉墨登場，力展各村各協會的特色氣勢。

至於重頭戲，就在3日晚上，將與知名歌唱節目合作，邀來黃西田、龍千玉、曾心梅、蔡佳麟、施文彬等本土大咖卡司輪番登場，而在踩街獲得優勝的3組隊伍也會在此登台亮相，大家一同大力推廣車城農特產品。

車城鄉長張春桂強調，洋蔥一直以來都是車城鄉最遠近馳名的農產品，今年特別選在洋蔥盛產的清明連假舉辦洋蔥文化節，除將去年深獲好評的農產市集擴大舉辦外，也加碼安排洋蔥食農體驗及踩街派對活動，盼從各面向將車城洋蔥推銷出去。

(中時 )