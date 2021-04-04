太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，造成嚴重死傷，民眾黨立委賴香伶痛批，台鐵當局對於施工安全的管理與監督，根本是無能、無心；而一連串的疏失、心存僥倖的心態，最終釀成大禍。

太魯閣號發生重大意外事故，造成48人死亡（截至4日上午）、上百人受傷。賴香伶4日凌晨在臉書表示，事故調查指出肇因為工地主任的工程車滑落，大家都覺得不可思議，這麼大的工地，歷時近兩年，彎型斜坡式的施工便道沒有設置護欄、工程車是否經常違規停在斜坡、連假期間工地應停工卻仍有工程車輛進入……，這一連串的疏失，終究發生了最不幸演的災難，她認為，台鐵當局對於施工安全的管理、監督，根本是無能、無心。

賴香伶指出，台鐵過去的職安紀錄一直不佳，不只近五年違反職安法超過十條次，今年一月、二月的兩起事故已造成3死1傷悲劇，如今又發生50餘死、百餘人受傷大禍。賴質疑，為何災害一再發生？工安室、工務處沒有警覺嗎？這麼多的工安事故後，台鐵對失職人員有沒有懲處？「做不好也不會下台」顯然是台鐵的官場文化。

太魯閣號2日發生出軌意外，奪走至少50條人命。（中時資料照）

此次太魯閣號事故上方的工地，是台鐵工務處的「北迴線k51+170~500山側邊坡安全防護設施工程」，賴香伶說，決標金額為1億2480萬元，原預定應於今年1月20日完工，卻遲至今尚未完工，網路流傳的工程進度為99%，為何至今尚未完工？而根據媒體報導，台鐵工務處長陳仲俊表示，配合清明連假疏運，已行文各單位，在疏運期停止各項工程施工，不解為何花蓮明隧道工地還有工程車移動。

賴香伶指出，如果工程主辦機關台鐵工務處都無法掌握發包監管各工地作業狀況，事故發生後也應儘速釐清工程車輛為何進出工地、為何車輛會停在斜坡上？這都是基本的工地管理問題；而這兩年來台鐵工務處有不定時巡檢工區嗎？職安署北區勞檢處有突檢過嗎？事發後，台鐵工務處仍無法掌握狀況，記者會上也未具體回應各界的質疑，竟還傳出要把問責倒向承包商的說法，不免讓人質疑，台鐵對於工地與鐵道安全的管理，難道都外包出去就可以事不關己？

依職業安全設施規則116條明訂：車輛機械「禁止停放於有滑落危險之虞之斜坡，但已採用其他設備或措施者，不在此限。」賴香伶說，工地主任讓工程車停放在斜坡上釀成大禍，工程車若放置輪擋等安全措施，就不至於出現悲劇，這都顯示台鐵、監造單位、營造廠商、下游承包商對下游承包商的管理都出現大問題，相關主管、包商職安意識不足，不遵守職安法相關規定，心存僥倖心態，釀成大禍。

經歷過這麼多重大傷亡事故，賴香伶呼籲台鐵必須痛定思痛，從落實職業安全管理開始，革除僥倖的心態，才能避免悲劇再發生。

#台鐵管理不重視工安 #頻傳職災累積大災難 #痛定思痛革除僥倖心態 台鐵太魯閣號撞擊吊車造成列車出軌、翻覆重大死傷的慘劇，事故調查指出肇因於... 由賴香伶發佈於 2021年4月3日 星期六

(中時新聞網)