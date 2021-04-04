清明連假首日，一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，疑遭工程車砸中發生出軌事故，造成48人死亡（至4日上午止）、數百人送醫的慘況。發生如此重大的工安意外，交通部長林佳龍在2日的臉書貼文中指出，自己「不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任」，這讓網友感嘆，民進黨執政至今，事故不斷，但究竟有哪個大官事真正因為政策錯誤或是政務出包，負責下台的嗎？

臉書粉專「不演了電視台」昨(3)日發文指出，民進黨執政這些年，有哪一位部長級官員是因為政策錯誤或是政務出包負責下台的嗎？當初環保署副署長詹順貴為了三接走人，勉強算一個吧。前交通部長吳宏謀任內發生普悠瑪事故，也撐了一個多月，直到2018年敗選、為了讓林佳龍接任才走。

該粉專指出，在民進黨當朝為官，先看蔡英文喜不喜歡你，再看有沒有派系當靠山，兩項因緣俱足，「無能跟無恥都不是問題」，這種官場文化會收攏養成什麼樣的官員？揣摩上意是王道，拉幫結伙乃正辦，進可青雲平步，退可持盈保身，誰還會把百姓的事放第一位？

該貼文引發網友討論，表示「下台只是為了避風頭，過了一段時間就升大官啊！這樣的戲碼不是一直上演中嗎」、「黨國政府的標準，異於一般認知！跟他們認真，你就輸了」、「不是不請辭，是位子還沒喬好」、「出包越多，越是高升」；更有網友預言，未來林佳龍就算下台，沒有繼續轉任其他部門當大官或是直接宣布回鍋選台中市，也會有國營企業的董事長等級位置可以坐，民進黨派系關係就是這樣玩的。

(中時新聞網)