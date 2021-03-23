環保署23日分別進行三鶯線、萬大樹林線的環差小組審查，兩案都因提交計畫資料不足，環評委員認為須補足後再審，三鶯線最遲在6月底前補齊，萬大線則是5月底補件，兩件提交後擇期再審。

三鶯線因新增維修機廠主要設施位置等項目調整，環評委員表示，由於開發過程有引起空氣品質下降的疑慮，要求開發單位確認數據及提出施工震動的改善作為。

三鶯線開發單位新北市捷運局指出，捷運三鶯線起站設於板南線頂埔站，終於鳳鳴國中，路線全長14.29公里，共設置12座高架車站及一座主機廠，未來保留未來延伸至桃園八德地區，銜接桃園捷運綠線。

捷運萬大樹林線調整土方外運路線及增加土方回填量，因此需要進行環差審查，環評委員表示，施工運送土方車輛對環境影響須補充數據，另外也要求提供周邊交通影響評估，相關資料5月底前補正後擇期再審。

環評委員認為，要求北市捷運局要補充說明各標段逐周挖填土方量估算方式，並補充土方運輸路線規劃、挖填平衡管制方式與減輕策略。應以土方最大運作時期作為最壞情境檢核本次變更內容對環境衍生增量影響，包含空氣污染、交通、廢棄物、噪音振動、溫室氣體等，並提出相關環境保護對策。

(工商 )