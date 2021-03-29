雙北論壇29日在五股垃圾山內工廠展開，不過會議開始後約莫30分鐘就結束，目前環狀線經營權雙北仍強調會由一家公司經營，但由誰經營雙方沒有明確表態；水肥爭議侯友宜強調新北水肥新北自己處理；而淡北道路，柯文哲強調北市都會配合，剩下要靠新北市與交通部溝通。

侯友宜會後受訪表示，雙北合作議題共計有154案，大部分都已解除列管，目前還有27持續追蹤，涵蓋教育、文化、觀光、衛生等等，都有共識。

雙北合作交流平臺市長層級會議29日在新北市五股新冪境綠地公園舉行，台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）出席討論雙北市政合作議題，柯文哲與侯友宜先後致詞，並互贈禮物。（劉宗龍攝）

雙北論壇30分鐘就結束 爭議議題仍待討論。（葉德正攝）

外界關心的雙北環狀線經營權問題，柯文哲與侯友宜都異口同聲指出，環狀線原則上由一家公司經營。至於捷運樹林線柯文哲指出原則由新北市處理，但目前標案還主導目前由北市招標，移交時間點還要再評估。

至於經營權，侯友宜說，等萬大中和樹林線整個通車後，再看由哪一家經營，態度都很一致。

至於水肥問題，當初是北市禁止外縣市送水肥入北市，侯友宜說，新北一直強調自己水肥自己處裡，自己的水肥自己面對，兩市之間也會有水肥合作機制。

雙北合作交流平臺市長層級會議29日在新北市五股新冪境綠地公園舉行，新北市長侯友宜（左）陪著台北市長柯文哲（左二）漫步五股新冪境綠地公園，欣賞新北市政府讓五股垃圾山變身為綠地公園的城市新美學。（劉宗龍攝）

雙北合作交流平臺市長層級會議29日在新北市五股新冪境綠地公園舉行，新北市長侯友宜（左二）陪著台北市長柯文哲（左三）漫步五股新冪境綠地公園，欣賞新北市政府讓五股垃圾山變身為綠地公園的城市新美學。（劉宗龍攝）

至於吵最兇的淡北道路，柯文哲強調北市一定配合，必須等待交通部與新北溝通；侯友宜則說，目前會等交通評估報告詳細提出來，新北會站在體諒北市對這條道路的意見，絕對尊重、包容，會持續溝通，雙北也會成立小組針對交通配套等專業問題互相討論。

(中時 )