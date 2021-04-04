民進黨憲改小組依朝野立委提案討論「總統交接期」問題，遭質疑是要延長蔡英文總統任期，民進黨今天表示，朝野立委的提案是要縮短總統當選到就職的時間，提案若通過，無論下一屆總統是誰，蔡總統的任期將會被縮短，而不是被延長。

民進黨憲改小組擬討論總統任期的修憲議題，遭質疑蔡英文總統擬延長任期，是「台版普丁」，民進黨表示，4月1日憲改小組發言人丶黨副祕書長林飛帆就已經對外澄清，3月31日民進黨憲改小組的分組，是依據目前朝野各黨提案性質區別，其中有提及總統任期調整部分，為「朝野立委」針對新舊任總統交接期過長等問題提案。

民進黨強調，憲改小組會將總統任期提出討論的原因是因朝野立委皆曾提案，因此，憲改小組把目前國會中的修憲提案都列入討論。不過朝野立委的提案，是要縮短總統當選到就職的時間。假設朝野立委的提案若通過，無論下一屆總統是誰，蔡總統的任期將會被縮短，不是被延長。

(中時 )