內政部昨日（8）提出應否更改國徽評估報告，內容指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過去，政黨標章應隨時代變遷適度調整。國民黨立委李德維直言，民進黨的目的是討好自家台獨基本教義派支持者，若內政部敢施壓要求國民黨改黨徽，那以後換黨執政，內政部也會要民進黨改黨名。

李德維接受香港媒體《中評社》訪問表示，現在全台灣都在關心，太魯閣號出軌事件相關後續，內政部會丟出這份報告，顯然是民進黨用來「圍魏救趙」的伎倆，國民黨已經看太多了，所以這次大家不會急跳腳、根本懶得理會，只由黨團回應。

李德維強調，凡事都有先來後到，明明是先有黨徽才有國徽，所以國民黨絕不會改黨徽；民進黨也別想凡事都用多數暴力來為所欲為，因為全台民眾都睜著眼睛在看。

至於內政部提出此報告的目的，李德維分析，首要原因是民進黨要向黨內台獨基本教義派支持者交代，因為時代力量也在跟民進黨搶這塊票源，民進黨有執政黨包袱，也會擔心深綠、獨派這塊市場萎縮，所以會適時拋出不同手法操弄國民黨與中華民國相關議題。李坦言，內政部現在就是要教訓國民黨給獨派看，因為只要能羞辱到國民黨或中華民國，獨派就心滿意足了；獨派終極目標是建立台灣共和國，但現階段獨派在中華民國這個國號下拿到權力，能夠修理國民黨或中華民國，他們內心就認為「聊勝於無」。

(中時新聞網)