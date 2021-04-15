美國前參議員陶德昨天率團訪台，今天與蔡英文總統會面。被問到國民黨未受邀，國民黨前主席朱立倫今說，美國此次非官方代表團訪台，拜訪總統、閣揆、外交部長等，都是在跟中華民國政府建立密切關係，他非常樂見，而政府就代表全民，沒有分朝野政黨，跟官方接觸就代表朝野，希望台美關係更為密切。

美國總統拜登摯友、前參議員陶德昨率團訪台，今天上午由蔡英文總統親自接見，美方此次將傳達對台灣與其民主的承諾，並祝賀「台灣關係法」立法42週年。

對於國民黨主席江啟臣抱怨，民進黨執政後，美方訪台都沒安排拜訪在野黨，有點過於小鼻子小眼睛，前主席朱立倫今天出席「銀光生活師」養成班課程始業式後受訪表示，如果能夠有朝野政黨的接觸更好，但看起來美方此次訪台時間安排比較短一點，他覺得訪問團跟官方接觸就代表朝野。

朱立倫說，非常歡迎美國此次非官方代表團訪台，他們都是台灣的老朋友，從台灣關係法至今，長期以來都非常支持台灣。至於沒和國民黨接觸是否和反萊豬公投有關，朱表示，他不願意做這樣的揣測，過去美方朋友來台，他和江啟臣也都有見過，所以並不代表這樣的意義。

而陶德率團訪台之際，中國大陸海事局發布海上實彈軍演消息，將於15日至20日於在「台灣海峽近南澎列島」進行實彈射擊演習，朱立倫說，不單是實彈演習，大陸不斷軍機擾台的事件都應該要節制，任何影響兩岸和平造成民眾反感的事情最好少做。

媒體詢問，陶德訪台是否代表綠營在華府的關係升溫，朱立倫認為，台美關係要不斷升溫，不管藍營、綠營都是一樣的，比如他多次訪美，或是美國重要官員來台，藍營也很多人接觸，但藍營與綠營親美態度都一樣，最重要是在推動兩岸和平態度上，民進黨堅決走反中立場，國民黨則堅持走推動兩岸和平，這是最大差異。

(中時 )