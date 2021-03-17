一名女網友發文表示，6年前某天收到追求她的一名男性友詭異簡訊，發信人自稱是男方的妹妹，告訴她「哥哥死了！」。6年過去，最近那個男性友人突然復活傳訊：「妳過得好嗎？」，原PO看後不僅一點都不激動，還冷冷的回說：「你從墳墓爬出來嗎？」

這名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，6年前某天，收到一名自稱追求她的男方妹妹，傳來訊息表示「哥哥死了」，從此杳無音信，想不到多年過去，突然收到一個陌生訊息，仔細一看，正是當年那位男性友人，男方一開頭就寫：「唉妳封鎖我啦？」原PO看後淡淡地回說：「哦…你不是死了嗎？」。

該名男性友人「死而復活」，向原PO道歉求和。（圖／翻攝自爆廢1公社）

男方察覺不對勁，立即為當年的「假死」道歉：「對不起」、「是我不好」，接著表示，自己一直想跟她解釋卻找不到她，是透過臉書才重新取得聯繫，還問原PO「妳過得好嗎？」。不過原PO似乎不在意對方的說詞，於是冷冷回覆：「所以你現在是從墳墓裡面爬出來嗎？還是火葬場跑出來？」。

原PO補充強調，當初是男方追求她的，2人從來沒在一起，後來就收到他妹妹的簡訊說他死了，現在又莫名其妙出現「剛收到陌生訊息第一時間沒發現是他，聊幾句才知道是當年失聯的友人」。對於後續，原PO說：「他已讀不回啦！可能是沒臉見我，還是我講話太哭了？」

網友看到貼文紛紛留言：「是不是想借錢？」、「想探試妳想不想他，看有沒有重新追求妳的機會？」。另有人分享經驗打趣說：「曾經遇過一個自稱癌症末期，另一個說他快掛了，不知道這2位男士往生了沒？」

(中時新聞網)