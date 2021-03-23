在北中南的鬧區和百貨共設有21處據點的「泊姿美容」（泊姿），其中台中豐原廟東旗艦店從今年初至今，已有30民眾控訴遭到「塗乳液推銷」。據了解，泊姿不僅請出鮮肉帥哥專釣師奶，甚至連輕微智能障礙者都不放過，家人發現後上門要求退款，竟遭對方嗆聲「去報警啊！」。

一名A女就指控，他的弟弟有輕微智能障礙，今年1月間路過泊姿，遇上櫃姐「塗乳液推銷」，弟弟原以為1套產品1萬2千多元，結果看到信用卡簽單竟是36萬元，弟弟拒絕簽名。「他們會試探你身上有多少現金，以及信用卡額度，作為推銷產品金額上限，務必讓每個客人掏出口袋裡的所有錢消費。」

本刊直擊，有師奶在「泊姿美容」工作人員的洗腦遊說下一口氣消費高達6萬元，因身上現金不夠，還在店員陪同下去領錢。（圖／本刊攝影組）

弟弟不肯埋單，櫃姐櫃哥馬上以人海戰術，5、6個人圍著他輪番遊說，前後「盧」了3、4個鐘頭，又說新產品全都已經開封，一律無法退換，要他只能埋單，弟弟最後不得已掏出身上5、6張信用卡刷卡付帳，才脫身離開。

弟弟返家後神色有異，家人追問下才得知整起事件，「36萬元弟弟怎麼付得起，他得不吃不喝、工作整整一年啊！」A女及家人覺得很離譜，當天就帶弟弟到店裡要求退費遭拒，還被店內人員嗆「去報警啊，我們也不是第一次遇到這種情況。」

本刊調查，「泊姿美容」已佔據廟東7年以上，從今年初至今，至少已有30位民眾受害，而與泊姿有消費糾紛的民眾，也多達5百多人在臉書組成社團，有些被害人寫存證信函給泊姿後順利解約，但仍有許多人至今仍索討無門，被害人表示，想辦退款遭店家理直氣壯反嗆「買了不能反悔」，因為當時都是「自願」交付信用卡或是向融資公司辦理分期。

對於豐原旗艦店屢屢發生消費糾紛，泊姿總公司黎姓副理表示，已針對豐原店人員進行銷售技巧以及售後服務教育宣導；如消費者提出訴求，可依照《消保法》規定，可在7日內辦理退費，如產品已拆封，可以進行協商依照比例拿回費用。

泊姿美容雇用不少被當地民眾稱為「鮮肉黨」的年輕帥哥，這些人一見到女性就會上前搭訕攀談，並推銷各式保養品。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)