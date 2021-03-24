羅姓男子2016年7月間住在女友家中，同床除了女友外，還有2名未成年女兒，羅男竟趁16歲少女熟睡時，伸手進入少女衣服撫摸胸部、下體，少女因害怕並未出聲，過了3年，少女妹妹再遭羅偷拍，社工查訪時，已唸大學的少女，立刻吐露實情並報警。士林地院依乘機猥褻罪8次，分別判處徒刑6月，應執行徒刑2年，得易科罰金72萬，緩刑4年，並在保護管束期間支付8萬損害賠償。

49歲羅男與女友自2011年開始交往，在士林區住處同居，羅將屋內單人床、雙人床併在一起，4人同睡一張床鋪，羅身邊睡女友的2名女兒，2016年間羅半夜趁16歲少女不知抗拒，伸出狼爪，少女因而驚醒，但並未出聲抗拒，仍假裝熟睡，羅以每週2次的頻率持續1個月。

直至2019年間，羅偷拍少女的妹妹被發現，家防中心社工查訪時，少女趁機將3年前遭猥褻一事告知社工，少女母親也才知道，因而責怪羅男，他立即保證不會有下次，並允諾賠償8萬元，雙方達成和解，警詢時，少女表示無意追究。

判決指出，羅為滿足一己性慾，多次對少女乘機猥褻，造成少女成長創傷以及負面影響，但考量雙方已經達成和解，依每週2次，連續4周共8次猥褻行為，每次判處徒刑6月，應執行徒刑2年得易科罰金，並宣告緩刑4年，期間付保護管束。

(中時 )