澎湖縣中油「湖西油庫」2017年發生油槽外漏事件，油庫經理曹堆容及管理師楊龍淵涉嫌隱匿未呈報，一審被依《水污染防治法》分判1年4月、1年6個月。高雄高分院30日考量曹、楊兩人全數認罪、態度良好，改判1年8月、1年10月並予以緩刑，但中油罰金從2000萬元改判5000萬元，可上訴。

二審查出，曹男、楊男2人在外洩油槽修復後、再度發生漏油事件時，又隱匿不報且未有應變作為，2個月後才排空並修復油槽，導致環境再度被污染，再依《水污染防治法》加重判刑及中油罰金。

中油湖西油庫2017年6月間疑似未依標準作業流程實施檢查，導致油庫底層外漏95無鉛汽油高達6.3萬公升，汙染土地、地下水面積估計超過0.8公頃。

澎湖地檢署2018年7月接獲檢舉後帶隊進入湖西油庫搜索，分別於廠區內、外均實地採樣土壤、地下水等送測檢驗，中油一週後才以傳真方式通報漏油事件。澎湖縣政府環保局調查，判斷是供油中心廠區排水溝一路流向生態池。

該事件遭隱匿時間長達一年，被媒體踢爆後，中油董事長戴謙與經濟部政次曾文生為此親赴澎湖鞠躬道歉，應允發放1800萬元慰問金及從優補償，也答應21個月內完成汙染整治善後，最後付出總金額4158萬8192元高額賠償金。

一審判決指出，陳姓油庫帳務管理員2017年6月發現湖西油庫16號油槽的油位高度異常下降，立即向楊男報告，楊男指示陳男「再觀察」。數日後油槽油位持續下降，陳男轉報曹男，曹男、楊男2人商量後，為避免遭公司稽查，竟決定持續進油，並指示陳男偽造報表，措施污染善後先機，嚴重危害澎湖土地、人畜及環境安全。

二審查出，曹男、楊男2人在外洩油槽修復後、再度發生漏油事件時，又隱匿不報且未有應變作為，2個月後才排空修復油槽，導致環境再度被污染，因而撤銷原判改判1年8月、1年10月。但法官認為2人已全數認罪，犯後態度良好，予以緩刑4年、5年，但需另支付國庫80萬元、100萬元。除中油罰金之外，全案仍可上訴。

(中時 )