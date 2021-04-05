邵姓男子前年在高中任教時，在學校女廁內裝設針孔攝影機以芳香盒偽裝進行偷拍，一審依對少年竊錄身體隱私罪判刑6月，可易科罰金，二審考量他與一名女學生和解並坦認犯行，改判5月，得易科罰金，上訴後，最高法院駁回定讞。

39歲的邵男在2019年11月29日上午9點，在桃園一所高中2樓女廁內，將微型攝影機開啟攝影功能後，隱藏於芳香劑外殼內，置於該女廁廁間之隔間牆上，以由上往下之角度，偷拍2名女學生如廁、更衣時脫褲裸露臀部的非公開活動及身體隱私部位。

桃園地方法院將邵男判刑6月，他不服提上訴，台灣高等法院認為，他擔任老師作育英才，並為莘莘學子之榜樣，卻為滿足其個人之偷窺慾望，沒有正當理由之情況下，竊錄女學生如廁過程，不僅極為卑劣，更讓女學生心理受創，蒙上陰影。

高院表示，邵男之前已曾因相類似之案件經法院判處有期徒刑並宣告緩刑確定，但他卻不知警惕，再犯本案罪行，實屬不該，考量他與1名女學生達成和解並取得諒解，改判刑5月，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )