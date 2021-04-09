金管會公布2021年2月信用卡業務市場概況，受繳納保費高峰已過、春節店家營業天數較少影響，簽帳金額降至2299億元的近9月低點，月減231億元或9.13％、但年增115億元或5.27％。累計前2月簽帳金額4829億元、年減約85億元或1.74％。

金管會統計，2月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5052萬張，月增0.38％、年增5.21％，總有效卡數約3305萬張，月增0.06％、年增3.15％。循環信用餘額約1042億元，月減1.98％、年減5.96％，簽帳金額2299億元，月減9.13％、年增5.27％。

2月信用卡簽帳金額續降、降至去年5月以來近9月低點，銀行局副局長林志吉分析，國人的春節消費高峰多落於年前，今年春節落於2月，且連假致使店家營業天數較少。同時，保費繳納高峰落於年底，之後便會逐月減少，均使2月整體簽帳金額下滑。

觀察2月信用卡前三大發卡行，依序為中信銀7.95萬張、國泰世華銀5.12萬張、台新銀4.89萬張。其中，中信銀仍受惠中信英雄聯盟卡、Line Pay卡及中油卡等聯名卡反應熱烈帶動，國泰世華銀以Costco及KOKO卡、台新銀以太陽卡、玫瑰卡及GOGO卡較多。

(時報資訊)