金管會與國發會共同推動串聯My Data與金融服務，結束9個月試辦，15日正式上線！金管會資訊服務處處長蔡福隆表示，過去民眾辦信用卡、貸款要奔波多處申請紙本證明給銀行，未來只要在MyData平台完成認證與授權，就能把保存在政府機關的個人資料如戶籍、財產、所得、勞健保投保等轉介給銀行，一步到位。

蔡福隆表示，My Data串聯金融服務平台從2020年7月開始試營運，使用最多的金融服務是信用卡線上申請，有4,000～5,000人次使用，此項服務大約占整體My Data金融服務的九成以上比重，其次是線上補件。

My Data串聯金融服務平台初期只有銀行參與，試營運期間有台新銀、遠東銀、台中銀、彰銀、玉山銀、中國信託、台北富邦銀、永豐銀、一銀、渣打銀、台銀、王道銀、元大銀、兆豐銀及合作金庫銀等共計15家銀行，提供32項線上金融服務，包括信用卡線上申辦補件、線上永久調額、線上貸款、數位存款開戶、房貸線上增貸申請、學貸申請及其他資料維護補件等。

蔡福隆表示，銀行業是MyData平台試營運期間參與的民間機構，上線之金融服務運作穩定，成功串聯政府與金融服務且效益顯著，國發會於4月15日將該平台由試營運轉為正式上線，同時擴大將金管會轄管金融機構（含證券、期貨、保險等）均納入適用範圍，未來將可提供金融機構利用MyData的資料運用於線上投保、線上理賠等提供更多元之金融服務。

另外，蔡福隆表示，目前平台身分驗證方式有「自然人憑證、健保卡與Taiwan FidO」等身分識別機制，民眾要申辦金融業務時，只要將增加晶片金融卡、軟體及硬體金融憑證等身分驗證方式，就可一站到位，提升民眾使用之便利性及普及性。

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