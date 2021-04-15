3月11日以來，台股站穩「萬六」已長達24天，並在4月15日收盤更站上「萬七」，台股買盤持續熱絡，資金行情持續，近期加權指數位於高位橫盤整理，4月以來至14日已有2.65％漲幅，98檔台股一般型基金中，有17檔基金表現超越大盤，其中9檔交出3％以上報酬率，表現亮眼。

4月以來台股呈現震盪走勢，高低點相差約有470點，類股輪動快速，台股基金中，包括群益長安、群益馬拉松、統一黑馬、凱基開創、匯豐成功、富蘭克林華美第一富、日盛精選五虎、兆豐國際第一及元大經貿等九條好漢，報酬率皆在3%以上，在震盪中的績效仍能穩健成長並領先大盤，更彰顯出投信投研團隊專業操盤能力。

日盛投信表示，美債殖利率漲勢趨緩，美股科技股強彈，加權指數重回各期均線之上，技術線型轉佳，台股多頭趨勢未改變。從台股市值相對台灣M1B倍數來看，目前約2.2倍，遠低於2008年金融海嘯時的2.8倍，在資金動能未減弱前，看好台股續創高點可期。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，短線上市場因美國10年債上升，因發通膨疑慮，造成股市動盪，觀察歷史經驗，10年債雖然上升，絕對值仍低，不至引發通膨危機，短線回檔只是漲多獲利了結，投資人逢回更應積極布局。此外，近期聯準會（Fed）官員持續淡化通膨問題，並且一再表明寬鬆鴿派政策，加上新冠疫苗加速施打，及1.9兆美元刺激案持續發酵下，有助強化市場投資信心，預期台股多頭架構不變。

(工商 )