美國一位94歲亞裔阿嬤，因為在家裡看NBA比賽還自做筆記，成為聯盟閉門打球以來最有名的球迷。特別讓大家意外的是她在筆記中寫著最欣賞費城七六人的丹尼格林(Danny Green)，「為什麼是丹尼格林？」球迷雖然疑惑，丹尼格林卻是暖在心頭。前幾日阿嬤忽然接到一份神秘禮物，打開來看原來是丹尼格林寄送給阿嬤的簽名球衣！

Danny Green shooting from the corner and into our hearts 💚



ty @DGreen_14!!! pic.twitter.com/xp7eUMegoC — Lili Gu (@wiwigoo) March 27, 2021

在鏡頭前「開箱」的阿嬤相當高興，她戴上眼鏡細看球衣，背後有丹尼格林親筆簽名寫著：「謝謝你挑選我，加油邁向95歲！」阿嬤在鏡頭前詳述丹尼格林前次對戰湖人(3月26日)的英勇表現。丹尼格林去年是湖人冠軍隊成員，被賣到七六人之後回來修理老東家，個人飆進8顆三分球。

阿嬤稱讚兩軍在比數104比101時，丹尼格林於終場前30.4秒在外線的致命一擊：「我非常高興，我昨天看電視，你是比賽的明星。非常重要的時候，你從角落接到球，你幫球隊投了三分球，然後比數變成107比101，終於你的球隊是贏家！我喜歡看你打球，因為你是專家會跑到角落投三分球。」

在鏡頭前略為生硬的英語，可以看出一字一句都是阿嬤的真心話。網友大讚：「這是我看過最可愛的鏡頭。」「ESPN應該簽她去當球評。」大家稱讚阿嬤頗有眼光，這件事證明丹尼格林果然是個優秀的球員，讓人更好奇阿嬤筆記本裡究竟還有哪些球員的名字。

(中時新聞網)