眼見湖人興奮簽下剛被騎士買斷合約的德拉蒙，馬克蓋索很清楚德拉蒙的到來，意味著是打同樣位置的他，恐怕很快就要跌出輪替名單，讓他在接受《ESPN》訪問時不禁抱怨，「在NBA打球，一切變化都很快，湖人對我很快就變臉了！」

其實這也怪不了湖人太過現實，找來德拉蒙準備取代馬克蓋索的先發中鋒位置，畢竟馬克蓋索去年夏天高調從暴龍跳槽湖人，本季表現卻很不理想，平均每場只拿4.8分、4.0籃板與2.1助攻，根本無法符合湖人當初對他應有表現的期待。

接下來應該繼續留在湖人爭冠？還是選擇買斷走人？馬克蓋索表示，「我仍然忠於這支球隊，知道自己早晚掉出輪替名單，實在很難接受，作為一名球員，我當然很想上場做出貢獻，特別是我對湖人還投入那麼大的誠意，但一切再說吧。」

事實上，接下來湖人不僅先發中鋒將用德拉蒙，替補中鋒也有本季場均15.0分、6.8籃板的哈瑞爾，馬克蓋索確實很可能跌出輪替名單，就連上場時間也會越來越少，假如淪落到只能打垃圾時間的地步，恐怕他也必須好好考慮一下是否續留了。

(中時 )