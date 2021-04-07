富比世(Forbe)公布2021年全球富豪排行榜，亞馬遜集團（Amazon.com Inc）創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos），連續第4年榮登榜首，排名第2位的是「當代鋼鐵人」伊隆馬斯克（Elon Musk），他甚至在前陣子曾因比特幣有一波衝高行情，當了幾個星期的世界首富。另外需要注意的是，美國仍是最多億萬富豪的國家，有724位，但是中國大陸正在縮小差距，有698位排名第2（中國的富豪統計包括71位香港富豪與1名澳門富豪）。

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）打亂全球經濟，但是企業家們仍然迅速增加財富，2021年全球億萬富豪(Billionaires)竟然總共有2755人上榜，較前一年暴增660人，他們的總身價達到13.1兆美元，高於2020年統計的8兆美元。

新晉富豪有493人，創歷史新高，增加最快速的地方是中國大陸和香港，有210位億萬富豪，美國則新增加98位億萬富豪。

貝佐斯連續第4年成為全球首富，身價為1770億美元，拜亞馬遜股價飆升之賜，比去年又增加了640億美元的資產。但是財富成長最快的則是排名第2的馬斯克，以1510億美元的財富位列第2，這1年來增加了1264億美元，誰想的到他去年僅排到31名，主要原因是：特斯拉股價上漲了705％ 。

排名第3的是法國奢侈品大亨伯納德·阿諾特（ Bernard Arnault），財富有1500億美元(去年是760億美元)，暴增1倍的原因是他手上幾個品牌：軒尼詩路易威登克里斯汀·迪奧（Christian Dior）和LV等品牌股價上漲了86％。

排名第4的是老面孔比爾蓋茲(Bill Gates)，微軟集團創辦人，以1240億美元的資產位列第4。雖然淡出江湖許久，但身價仍在，他這幾年更在乎的是能源議題，即使他的泰拉能源公司還沒能夠為他賺錢，仍然持續研發中，並應該會在這幾年看到成果，說不定蓋茲在未來幾年後又會重登高峰。

排名第5的是Facebook創始人馬克·祖克伯（Mark Zuckerberg），身家970億美元，比去年增加了423億美元。或許與疫情有關，過去一年中，全球人們更常使用社交媒體平台保持聯繫，Facebook的股價已上漲80％。

今年最有錢的女人是法國化妝品「萊雅」(L'Oréal)的繼承人邁耶斯（Francoise Bettencourt Meyers），她的淨資產762億美元，不過沒什麼可介紹的，她的財富是繼承父親的家產，並非白手起家。

美國仍然是最多億萬富豪的國家，擁有724位（去年614人），但中國大陸排名第2，排到698(去年456位)，而且如果比較哪個城市最多億萬富豪？北京超過了紐約市，可見大陸經濟的潛力。

印度富豪人數雖然僅排名第3，但是印度首富 信實工業（Reliance Industries）總裁穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani），卻以845億美元排名，成為亞洲第1富，並且可位列全球第10名。

至於台灣的富豪榜，以郭台銘排名最高，71億美元，國際排名369；再來是旺旺集團蔡衍明，63億美元；國際排名416；第三是廣達集團林百里，53億美元，國際排名529；第四是國巨集團董事長陳泰銘，51億美元，國際排名550。至於「護國神山」台積電，創辦人張忠謀身價28億美元，國際排名1108。

(中時新聞網)