就算柯瑞、卓雷蒙格林兩大主力都因傷突然宣告缺陣，面對勇士3日以77比130慘輸暴龍53分結局，勇士總教練科爾賽後痛罵，「我們剛剛被完全摧毀了，沒有什麼好說的，這對所有參與其中的每一個人來說都是恥辱！」他更暗批懷斯曼沒用心。

畢竟身為勇士去年選來的榜眼中鋒，懷斯曼本季表現始終無法得到科爾真正信賴，今天打了31分鐘，投11中4，只拿9分、5籃板，科爾當然很不滿意，「在NBA打球，比賽的變化往往來得很快，你必須要明白現在自己擅長做些什麼。」

難怪科爾如此生氣，因為慘輸53分創下勇士隊史第2高輸分紀錄，勇士隊史最高的輸分紀錄，是1972年輸給湖人63分。輸了53分，也是NBA例行賽史上第3高的輸分紀錄，NBA史上輸得最慘的例行賽是1991年熱火輸給騎士68分。

至於贏了53分的暴龍，一舉改寫隊史最高勝分紀錄，原本的紀錄是2020年2月24日，當時暴龍贏了溜馬46分，剛從拓荒者換來的崔特，場上正負值高達正54，也排NBA史上第2、暴龍隊史第1，史上最高正負值是前火箭球員巴莫特的正57。

(中時 )