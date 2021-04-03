就算賽前才知道柯瑞(尾椎撞傷)、卓雷蒙格林(手傷)兩大主力因傷缺陣，勇士也輸太慘了！暴龍這次完全把勇士當作祭品，3日最後以130比77擊潰勇士，整整贏了對方53分之多，更誇張的是，才剛投靠的崔特，場上正負值竟然來到正54。

少了柯瑞的勇士開賽還能勉強支撐，打完首節僅落後暴龍1分，但到了第2節，席亞卡、崔特、阿奴諾比等人帶領暴龍轉眼擴大領先到20分，甚至來到第3節下起三分雨，竟在下半場開局打出誇張37比3猛攻，雙方差距來到50分以上。

就算末節早已提前進入垃圾時間，雙方都派板凳球員上場磨練，暴龍仍靠渡邊雄太、貝恩斯等人，繼續擴大領先差距到更誇張的60分以上，如此離譜的分數差距，就連勇士總教練科爾都乾脆坐在板凳席上，任憑場上局面繼續失控下去。

席亞卡替暴龍貢獻全場最高36分，外加7籃板、5助攻，單場投進6顆三分球、獨拿24分的崔特，場上正負值更來到誇張的正54，阿奴諾比21分，佛林16分；勇士以威金斯15分最高，普爾也拿10分，替補前鋒帕斯卡也在比賽結束傷退。

(中時 )