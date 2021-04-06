勇士超級巨星史提芬柯瑞將與李小龍基金會共同推出一款定制球鞋，拍賣所得將會用來資助先前在亞特蘭大槍擊案中6名受害的亞裔家庭。柯瑞也成為NBA為數不多讓人們意識到亞裔群體正在經歷傷害的超級球星之一。

今年3月20日的亞特蘭大槍擊案中，有8人不幸遭到槍殺，其中有6名都是亞裔女性。隨後，柯瑞和品牌相關負責人與李小龍基金會合作，推出一款定制球鞋，這雙手繪黃黑配色的鞋子，一隻鞋子的側面是李小龍家庭的插圖，另一隻鞋子上配有李小龍頭像，還有柯瑞最喜歡的李小龍的一句名言「天堂之下，所有人都屬於同一個家庭」。

柯瑞表示，對於我們國家不斷發生暴力事件感到厭惡、恐懼和憤怒，在我們經歷了過去一年的事件之後，更不用提在我們國家的歷史上，人們仍在努力不必要的悲劇，並擔心自己的生命，我們必須做得更好。

柯瑞說，「李小龍督促自己成為比自己想像得更偉大的人，並用這樣的方式在影響著世人。我希望能夠用這種方式向李小龍以及他巨大的影響力致敬，但同時我也希望大家團結一致，無論你來自何方，還需要我們做很多事情。這需要我們所有人的努力才能實現，傳播愛與快樂，並保持積極樂觀。」

(中時 )