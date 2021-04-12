粉絲引頸期盼兩年的「名偵探柯南：緋色的彈丸」即將於4月16日正式上映，藏壽司也搭上緋色旋風，推出一系列「名偵探柯南：緋色的彈丸」周邊限量贈禮活動，不僅週週抽出大賞，還有13款不同的造型扭蛋。其中週週抽出「名偵探柯南迷你手持電風扇」，還有最帥氣的危險男人「赤井秀一造型趴偶」伴客人用餐。限量扭蛋之中尚有其他高人氣的經典角色以不同姿態出現，等著粉絲來收藏。

除此，全台藏壽司將推出「春鮭饗宴」， 7款主打澎湃鮭魚餐點，將鮭魚搭配多元調料碰撞出新滋味，一同與柯南電影中的角色們為大家帶來俏皮新奇的用餐時光。

看好「名偵探柯南」老少咸宜的推理魅力，藏壽司與柯南雙強聯手在全台店舖推出的13款獨家好禮，包含5款擁有角色限定扭蛋殼的公仔，有主角團中的柯南與灰原哀，以及電影中活潑的世良真純，還有機會扭到特別獎，手握狙擊槍的危險男人赤井秀一！另外也推出了4款立體磁鐵，在Q版角色的四周包圍著各式美味壽司，還加入了赤井秀一的偽裝身分沖矢昂，讓大家感受角色們反差萌的魅力！此外4款吊飾之中，更是融入了藏壽司的人氣餐點包含踢著鮭魚卵的柯南、靠著竹姬壽司的赤井秀一、端著聖代的小蘭到坐上鮪魚壽司的新一，都是不容錯過的必收周邊。

藏壽司為了回饋所有久等的柯南迷們，特別加碼，首度祭出週週抽的活動，每週都有滿滿的獨家好禮讓各位粉絲拿好拿滿！首週活動從4月16日開始，凡是消費滿1500元並上網登錄發票，即可有機會抽中「名偵探柯南迷你手持電風扇」為即將到來的炎炎夏日做好準備！第二週從4月23日開始，還有人氣直逼主角，最強狙擊手「赤井秀一造型趴偶」可愛造型能趴在各個地方，陪伴粉絲們每個歡樂時刻。藏壽司此次聯手名偵探柯南推出多款好禮，讓整個四月驚喜不間斷，所有柯南的粉絲們每週都能把最新獨家小物帶回家。

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